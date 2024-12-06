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Можно ли оформить дарение доли в ипотечной квартире?


Дарение доли в ипотечной квартире – непростая процедура, которая требует пункта в кредитном договоре, согласия банка и привлечения нотариуса. Специалисты «Бинкор» пояснили, как правильно ее провести.

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логотип Дни.ру

Что такое флиппинг и в чем его специфика?


Для инвесторов недвижимость - это долгосрочная инвестиция в будущее. Люди покупают “квадраты” чтобы уберечь свои деньги от инфляции, вложив в ликвидный товар, который стабильно прибавляет в цене.

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Исламскую ипотеку ждут 10-20 млн российских мусульман


Кредиты в исламе – харам, поэтому в 2019 году в РФ появился пилот «исламской ипотеки», предполагающей рассрочку. В 2023 - сформирована законодательная база, которая позволит сделать ее массовой.

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06.12.2024
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Власти обсуждают разовую выплату 10 тысяч рублей нуждающимся
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